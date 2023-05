Großeinsatz der Polizei in München: Bedrohungslage in Wohnung

Aktuell gibt es eine Bedrohungslage in einer Wohnung am Münchner Viktualienmarkt. Die Polizei ist mit 20 Streifen vor Ort.

Wegen einer unklaren Bedrohungssituation sind am Donnerstag in München zahlreiche Polizisten zu einem Einsatz in die Innenstadt ausgerückt. Laut einem Polizeisprecher waren mehr als 20 Streifen vor Ort. Hintergrund sei eine Bedrohungssituation in einer Wohnung in der Nähe des Viktualienmarkts. Von einer Gefahr für die Bevölkerung gingen die Ermittler zunächst nicht aus. Details zum Einsatz nannte der Sprecher nicht.