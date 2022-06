Nach der Sperrung mehrerer Gleise am Donnerstagmorgen wegen eines anonymen Drohschreibens ist der Zugverkehr am Hauptbahnhof in Halle wieder freigegeben worden. Auch der Haupteingang sei wieder offen, teilte die Polizei mit. Der Einsatz laufe allerdings noch weiter, man versuche jedoch die Einschränkungen auf das notwendige Maß zu beschränken.

Die Einschränkungen für Zug- und Personenverkehr sind nun aufgehoben und der Seiteneingang des #Hauptbahnhof's ist auch wieder passierbar.



Polizeiliche Maßnahmen finden noch im Umfeld vom Bahnhof statt. #Halle — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) June 9, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Beamte hatten das Gebäude mit Absperrbändern gesichert, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Einige Reisende reagierten demnach gereizt und gerieten mit den Beamten verbal aneinander. Die genauen Hintergründe für die Drohung waren zunächst unklar. Es kam zu Einschränkungen des Bahn- und Tramverkehrs.