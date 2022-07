Landwirte und Unterstützer protestieren am Samstag auf dem Dam-Platz in Amsterdam. Dort soll unter anderem eine Kundgebung stattfinden, die das Weltwirtschaftsforum und Bestrebungen zur Einführung von umweltfreundlichen Maßnahmen anprangert. Mehrere Tausend Teilnehmer werden erwartet.

Nachdem die niederländische Regierung sich auf die Finanzierung von Agrarreformen geeinigt hatte, wuchs die Kritik unter den Landwirten. Die Reform würde dazu führen dass, der Viehbestand drastisch reduziert oder ganz aufgeben werden müsse, heißt es von Bauernverbänden.

Der Vorschlag der Regierung zielt darauf ab, die Stickoxid- und Ammoniakverschmutzung im Land bis 2030 zu halbieren. Nach Schätzungen der Regierung könnte dies zur Schließung von etwa 30 Prozent der Viehzuchtbetriebe in den Niederlanden führen.

Im Juli begannen Landwirte, Straßen mit geparkten Fahrzeugen zu blockieren, um die Logistikketten für die Lebensmittelverteilung lahmzulegen und den Zugang zu Supermärkten zu verweigern. Der Protest weitet sich mittlerweile auf andere Länder aus, Deutschland ist auch darunter.

Für den Protest am 23.Juli wurde bereits im Vorfeld ausgiebig in den sozialen Netzwerken mobil gemacht.

Die Behörden werden wahrscheinlich zusätzliche Polizeikräfte einsetzen, um den Protest zu überwachen, heißt es von einem Unternehmen für Risikomanagement. Die große Menschenmenge und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen können örtlich begrenzte Verkehrs- und Geschäftsunterbrechungen zur Folge haben. Größere Gewalttätigkeiten sind nicht zu erwarten, aber vereinzelte Zusammenstöße sind nicht auszuschließen.

Boze #boeren Truckers en strijders voor een vrij Nederland demonstreren op de #Dam in Amsterdam tegen alle maatregelen van de regering. #boerenopstand #boerenverstand #NederInVerzet #stikstofcrisis #stikstofwaanzin pic.twitter.com/OWCs4HPtTh — Robby Hiel (@PersburoUNN) July 23, 2022

In den sozialen Netzwerken ist die Unterstützung für die Landwirte groß. In einem Tweet, der die Demonstration zeigt, schreibt der Verfasser: „Wütende Bauern und Kämpfer für freie Niederlande demonstrieren auf dem Dam in Amsterdam gegen alle Regierungsmaßnahmen.“

Nach der Kundgebung werden sich die Demonstranten in Bewegung setzen und durch die Straßen Amsterdams ziehen.

De mars begint #boereninverzet #boerenopstand pic.twitter.com/UCK6Os5NJ5 — Leonard 🏛 ❤ (@jampagyatso) July 23, 2022

Auch in anderen Städten kam es zu Protesten. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt, dass Aktivisten vor das Parlamentsgebäude in Den Haag schwammen und dabei die niederländische Flagge hochhielten.