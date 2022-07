Die Berliner Schülerinnen und Schüler haben bei den diesjährigen Abiturprüfungen eine gute Leistung hingelegt. Sie erreichten eine Durchschnittsnote von 2,2. Dies teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Freitag mit. Im vorigen und im vorletzten Jahr war der Abi-Durchschnitt jeweils 2,3. Von 2011 bis 2019 hatte er bei 2,4 gelegen.

Die aktuelle Steigerung lässt sich laut dem Senat vor allem auf die besseren Ergebnisse an den Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sowie den beruflichen Gymnasien und Schulen in freier Trägerschaft zurückführen. Diese konnten ihre Abi-Durchschnittsnote um jeweils 0,1 Punkte im Vergleich zu 2021 verbessern. An den öffentlichen Gymnasien war die Durchschnittsnote von 2,2 schon im vorigen Jahr erreicht worden.

Berlin: 96,5 Prozent der Prüflinge bestehen das Abitur

Von den insgesamt 13.536 Berliner Schülern, die in diesem Jahr zum Abi angetreten waren, haben 13.068 ihre Prüfungen bestanden. Damit liegt die Bestehensquote mit 96,5 Prozent etwa auf Vorjahresniveau (96,7 Prozent).

Die Traumnoten 1,0 und 1,1 wurden laut Senatsverwaltung von 810 Prüflingen erzielt. Das entspricht 6,2 Prozent. Auch dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2021: 5,4 Prozent). Eine Abiturientin erreichte sogar die Höchstpunktzahl von 900 Punkten. Der Anteil der Besten (Note 1,0) erhöhte sich von 3,4 Prozent auf 4,1 Prozent deutlich.

Die Abi-Durchschnitte 2022 an den Berliner Schulen

Berufliche Gymnasien, Top 3 Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik: 1,74

Max-Bill-Schule: 2,33

Elinor-Ostrom-Schule: 2,35

Gymnasien, Top 3 Rosa-Luxemburg-Gymnasium: 1,63

Arndt-Gymnasium Dahlem: 1,74

Werner-von-Siemens-Gymnasium: 1,75

Integrierte Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen, Top 3 Nelson-Mandela-Schule: 1,87

Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule: 1,98

John-F.-Kennedy-Schule: 2,06

Schulen in freier Trägerschaft, Top 3 Berlin Cosmopolitan School: 1,53

Canisius-Kolleg: 1,67

Evangelische Schule Frohnau: 1,70

Kollegs/Abendgymnasien, Top 3 Abendgymnasium Prenzlauer Berg: 1,88

Charlotte-Wolff-Kolleg: 2,07

Kolleg Schöneberg: 2,07

Berlin: Abi-Jahrgang 2022 litt besonders unter der Pandemie

„Ich gratuliere allen Berliner Abiturientinnen und Abiturienten herzlich zu dieser herausragenden Leistung“, sagt Astrid-Sabine Busse (SPD), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie. Der Abi-Jahrgang 2022 habe in seiner gesamten Oberstufenzeit besonders unter der Corona-Pandemie zu leiden gehabt. Er habe vor allem in den ersten Pandemie-Jahren große Einschränkungen zum Schutz der Gesellschaft auf sich nehmen müssen und nun trotzdem beeindruckende Prüfungsleistungen gezeigt, so Busse.