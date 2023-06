Großrazzia bei der Adler Group: Was passiert mit den Wohnungen in Berlin?

Die Adler Group kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwochmorgen durchsuchten 175 Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Bundeskriminalamts (BKA) europaweit 21 Objekte – darunter Büros, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Vorwürfe lauten Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation.

Ein Adler-Sprecher bestätigte dem Handelsblatt, dass ungefähr zehn Beamte seit acht Uhr im Berliner Hauptquartier die Räumlichkeiten des Adler Real Estate durchsuchen. Das Unternehmen kooperiere mit den Behörden.

Der Immobilienkonzern sieht sich seit Oktober 2021 Anschuldigungen des britischen Shortsellers Fraser Perring ausgesetzt, der auch maßgeblich an der Aufklärung des Wirecard-Betrugs beteiligt gewesen war. Perring hatte dem Konzern vorgeworfen: „Die Adler Group ist eine Brutstätte des Betrugs, der Täuschung und der finanziellen Falschdarstellung, die darauf abzielt, ihre wahre Finanzlage zu verschleiern, die düster ist“, heißt es in dem Bericht, der unter dem provokanten Titel „Bond Bösewichte“ erschienen ist. Da die Adler Group einen Großteil der Vorwürfe nicht entkräften konnte, stürzte der Aktienkurs in den Keller - und hat sich seitdem nicht mehr erholt.

Im April 2023 wurde am Highcourt in London über die Zukunft der Adler Group verhandelt. Das Gericht entschied gegen den Widerstand von Gläubigern, dass die Adler Group eine Umstrukturierung von Schulden in Höhe von sechs Milliarden Euro durchführen durfte.

Das Urteil erlaubte es dem Wohnungskonzern, eine Laufzeitverlängerung für 2024 fällige Anleihen vorzunehmen, neue Kredite über 900 Millionen Euro aufzunehmen und Zinszahlungen vorübergehend auszusetzen. Eine Ablehnung der Umschuldung hätte nach Darstellung von Adlers Anwälten unweigerlich zu einem Zahlungsausfall noch in diesem Monat und der Insolvenz geführt. Der britische Shortseller Fraser Perring hatte im Gespräch mit der Berliner Zeitung im April geschlussfolgert: „Adler versucht, einen Teil des Geldes, das den Anleihegläubigern geschuldet wird, zu retten.“

Der Adler Group gehören unter anderem Dutzende teurer Immobilien und Grundstücke in Berlin, darunter der Steglitzer Kreisel und das Bauprojekt Wasserstadt Mitte in Berlin. Das Unternehmen hatte nach dem Londoner Urteilsspruch im April mitgeteilt, sich von allen Immobilien trennen zu wollen. Projekte der Adler Group stocken seit Jahren. Ein prominentes Beispiel ist das Holsten-Areal in Hamburg Altona. Das 86.000 Quadratmeter große Areal, auf dem außerdem Kitas, Geschäfte, Büros und ein Handwerkerhof geplant waren, liegt seit Jahren brach.