Berlin - Mit einem Großeinsatz sind Bundespolizei und Zoll am Mittwochmorgen gegen Menschenhandel und Schwarzarbeit vorgegangen. Insgesamt 1800 Beamte der Bundespolizei und des Zolls durchsuchen derzeit in Berlin und in zehn anderen Bundesländern Geschäftsräume und Wohnungen von Beschuldigten. Die Fahnder vollstreckten mehrere Haftbefehle.

Nach Informationen der Berliner Zeitung stehen mehrere Firmen aus dem Baltikum im Fokus der Ermittlungen. Die Firmen sollen Leiharbeiter aus dem Nicht-EU-Ausland beschäftigt haben. Diese stammen nach Angaben von Ermittlern unter anderem aus der Ukraine, Georgien und Moldawien. Die Kriminellen stellten ihnen falsche Dokumente aus, mit denen die Arbeiter als EU-Bürger ausgegeben wurden.

Die Durchsuchungen laufen in 12 Bundesländern und betreffen die Wohnungen der Beschuldigten, Firmen, Geschäftsräume, Logistikzentren und Unterkünfte der Arbeitnehmer. In #Berlin und #Brandenburg liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen mit 17 bzw. 12 Durchsuchungsobjekten. — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) December 8, 2021

Für die Arbeit dieser Beschäftigten kassierten die Firmen von ihren Auftraggebern die Löhne, zahlten diese aber nicht in vollem Umfang aus. Die Behörden gehen von etwa 1000 Fällen aus. Die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren ein wegen Menschen, Urkundenfälschung und organisierter Schwarzarbeit.

Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt nach Angaben der Bundespolizei in Berlin und Brandenburg. Darunter sind auch Unterkünfte von mutmaßlichen Schwarzarbeiten, etwa in Charlottenburg-Wilmersdorf und in Oranienburg.