Groß Kreutz - Ein Großteil der in Brandenburg beschlagnahmten 660 Kilogramm Kokain sind am Mittwoch in einer Verbrennungsanlage vernichtet worden. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine gewisse Menge des Funds für das weitere Verfahren sichergestellt. Dazu wurde aus jedem der rund ein Kilogramm schweren Pakete ein Teil der weißen Substanz entnommen, um den gesamten Fund abzubilden.

Die Ware war vergangenen Freitag in den Bananenkisten eines Obsthändlers in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) gefunden worden. Der Fund sei die bislang größte sichergestellte Menge in Brandenburg und polizeilichen Schätzungen zufolge auf dem Schwarzmarkt rund 50 Millionen Euro wert. Ermittler halten ersten Erkenntnissen zufolge eine Panne der Schmuggler für möglich.