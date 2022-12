Großteil der Beute aus Grünem Gewölbe sichergestellt Lange war das Schicksal der gestohlenen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden unklar. Doch jetzt vermelden die Fahnder einen großen Erfolg. dpa

ARCHIV - Das Juwelenzimmer des Historischen Grünen Gewölbes im Residenzschloss vor dem Einbruch. Oliver Killig/dpa

Dresden/Berlin -Rund drei Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden haben die Ermittler einen Großteil der Beute gefunden. 31 Einzelteile seien in der Nacht in Berlin sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.