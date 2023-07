Blutiger Streit am S-Bahnhof Grünau: Drei Verletzte vor Döner-Imbiss

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Treptow-Köpenick sind in der Nacht zu Donnerstag mindestens drei Personen verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Streit vor einem Döner-Imbiss im Ortsteil Grünau.

Die Personen, darunter auch ein Mitarbeiter des Imbisses, wurden mit einem Messer verletzt – ein Mann offenbar lebensgefährlich.

Tatwaffe könnte ein Dönermesser sein

Mehrere Tatverdächtige flohen nach Angaben von vor Ort in unbekannte Richtung. Die Suche der Polizei in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Die Polizei durchsuchte den Laden sowie einen Mitarbeiter und eine weitere Person, die vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt werden musste.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Offenbar könnte auch ein großes Dönermesser als Tatwaffe gedient haben. Bei welchen Personen es sich um Opfer oder Tatverdächtige handele, müsse ebenfalls noch ermittelt werden. Die Polizei stellte die Videos aus Überwachungskameras im Döner-Imbiss sicher. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt, auch die Mordkommission wurde informiert.