Gründer der Front National: Jean-Marie Le Pen wegen medizinischen Notfalls in Klinik Der langjährige Anführer der extremen Rechten in Frankreich wird mit Herzproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ärzte schätzen seinen Gesundheitszustand als „ernst“ ein. dpa

Jean-Marie Le Pen ist nach einem Herzinfarkt in eine Klinik eingeliefert worden. Yoan Valat/EPA

Paris -Der rechtsextreme Gründer der französischen Partei Front National, Jean-Marie Le Pen, ist Medienberichten zufolge wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Der 94-Jährige habe am Samstag in seinem Haus in der westlich von Paris gelegenen Stadt Rueil-Malmaison plötzlich über starke Erschöpfung geklagt, schrieb das Wochenmagazin Le Point. Le Pen habe einen „leichten Herzinfarkt“ erlitten, verlautete am Samstagabend aus seinem Umfeld. Seine Familie und Freunde seien bei ihm im Krankenhaus und „besorgt, aber ruhig“, sagte Le Pens Berater Lorrain de Saint Affrique. Laut dem Nachrichtensender BFMTV schätzen die Ärzte seinen Gesundheitszustand als „ernst“ ein.