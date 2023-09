Selbstständige Frauen in Berlin können seit Montag (25. September) zusätzliche Hilfen für ihre Geschäftsidee beantragen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hervor. Das neue Förderprogramm baut demnach auf das bereits etablierte Zuschussprogramm für innovative Gründungen, den „GründungsBONUS“, auf. Darin können Selbstständige für eine Gründung bis zu 50.000 Euro als Zuschuss beantragen. Frauen, die dabei erfolgreich waren, können mit dem neuen Programm nun 10.000 Euro zusätzlich erhalten.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die überwiegend aus Gründerinnen bestehen oder bei denen die Gesellschafterinnen die überwiegenden Gesellschaftsanteile halten, wie der Senat weiter mitteilt. Der Bonus ist Teil des Chancenfonds des Senats, der den Anteil von Gründerinnen und Unternehmerinnen in Berlin erhöhen soll.

Senatorin Giffey: „Wir brauchen mehr Frauen in der Wirtschaft“

Den Angaben zufolge wird nur jedes dritte gewerbliche Unternehmen in Berlin aktuell durch eine Frau gegründet. Bei den technologieorientierten Start-ups ist es sogar nur jedes Fünfte. „Da ist noch viel Luft nach oben, wenn wir wirklich all unsere Talente und Potenziale voll ausschöpfen wollen“, sagt Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. „Wir wollen und brauchen mehr Frauen in der Wirtschaft, in allen Funktionen und auf allen Etagen in den Unternehmen.“ Giffey hofft, dass die neuen Finanzhilfen ein Signal über Berlin hinaus senden werden.

In diesem Jahr stehen dem Senat zufolge insgesamt 500.000 Euro für den „GründerinnenBONUS“ zur Verfügung, im kommenden Doppelhaushalt 2024/2025, der sich aktuell in parlamentarischer Beratung befindet, sind dafür jährlich eine Million Euro vorgesehen. Weitere Informationen zur Antragsstellung finden sich auf den Seiten der Senatsverwaltung.