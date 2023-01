Aktuell findet in Berlin die Grüne Woche statt. Wegen mehrerer angekündigter Proteste müssen Autofahrer am Samstag mit Staus und Verzögerungen rechnen.

Großdemo in Berlin: Hier droht am Samstag Stau

Aufgrund verschiedener Demonstrationen kann es am Wochenende in der Berliner Innenstadt vielerorts zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Freitag mitteilte, ziehen am Samstag unter anderem drei Traktoren-Korsos über die Straße des 17. Juni. In den Bereichen Mitte und Tiergarten kommt es aufgrund einer weiteren Großdemonstration zu „zahlreichen Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen“.

Die Trecker-Demo unter dem Titel „Wir haben die Agrarindustrie satt!“ könnte den Angaben zufolge zwischen 7.30 Uhr und 10 Uhr in verschiedenen Teilen der Stadt den übrigens Verkehr lahmlegen. So werden die jeweils 20 Traktoren umfassenden Umzüge unter anderem auf dem Kurfürstendamm, der Schönhauser Allee und der Frankfurter Allee unterwegs sein, bevor sie vom Brandenburger Tor aus zum Auswärtigen Amt aufbrechen.

Großdemo in Berlin: Straße des 17. Juni beidseitig gesperrt

Gegen 12.30 Uhr soll zudem eine Großdemonstration unter demselben Motto vom Pariser Platz aus über die Hannah-Ahrendt-Straße, die Friedrichstraße und durch den Berliner Tiergarten ziehen. Autofahrer sollten das weitreichend abgesperrte Gebiet um das Brandenburger Tor und die Straße des 17. Juni meiden. Die Straße des 18. Juni wird um 8 Uhr in beiden Richtungen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Behrenstraße beziehungsweise Scheidemannstraße voll gesperrt. Um 16 Uhr soll die Demonstration vorbei sein.

Die Veranstalter der anlässlich der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche durchgeführten Proteste wollen sich nach eigenen Angaben „für eine bäuerliche und ökologischere Landwirtschaft“, sowie für „Klima-, Tier- und Umweltschutz, globale Gerechtigkeit und gesundes Essen für alle“ einsetzen.