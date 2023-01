Wir haben es satt: Tausende Demonstranten und Traktor-Konvoi ziehen durch Berlin 

Landwirte aus ganz Deutschland nutzen die Internationale Grüne Woche in Berlin erneut zum Protest: Mit 55 Traktoren kamen Bäuerinnen und Bauern am Samstag aus verschiedenen Richtungen zum Brandenburger Tor, wie ein Sprecher der Initiative Wir haben es satt mitteilte. An dem Berliner Wahrzeichen hatten sich bereits Hunderte Menschen versammelt, die für eine schnelle Agrarwende demonstrierten. Viele trugen Transparente und Schilder mit sich. In der Luft schwebten große Ballone und ein Insekt mit Aufschriften wie „Agrarindustrie Tötet!“ oder „Insekten schützen“.

Angemeldet waren 10.000 Teilnehmer. Um 12 Uhr startete eine Auftaktkundgebung am Brandenburger Tor, danach zog der Protestzug, angeführt von einem Traktor-Konvoi, durch das Regierungsviertel.

Das Bündnis fordert eine sozial gerechte Agrar- und Ernährungswende, das Motto lautet: „Gutes Essen für alle – statt Profite für wenige“. Das Bündnis fordert unter anderem faire Erzeugerpreise, Sozialleistungen, die ökologischen Konsum möglich machen, und mehr Ackerflächen für den Anbau menschlicher Nahrung statt für Futter.

Auf Agrar-Demo: Landwirte überreichen Cem Özdemir Protestnote

Die angereisten Landwirte überreichten Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) eine bäuerliche Protestnote. „Wir erwarten deutlich mehr von Agrarminister Özdemir und der Bundesregierung“, sagte Bündnis-Sprecherin Inka Lange mit Blick auf ein Jahr Agrar- und Ernährungspolitik der Koalition von SPD, Grünen und FDP.

„Wir haben es satt“-Demonstration mit Bundesagrarminister Cem Özdemir imago/Andreas Friedrichs

Dem Bündnis gehören nach eigenen Angaben rund 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft an. Sie fordern faire Preise für Erzeugerinnen und Erzeuger, den Erhalt von Bauernhöfen und mehr Geld für ärmere Menschen für eine gesunde Ernährung.

Ebenfalls am Samstag (9 Uhr) findet die Agrarministerkonferenz statt, zu der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) rund 80 Amtskolleginnen und -kollegen aus aller Welt sowie Delegationen internationaler Organisationen in Berlin empfängt (Pressekonferenz 14 Uhr).