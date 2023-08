Der 41-jährige Politiker der Partei Bündnis 90/ Die Grünen, Janosch Dahmen, hatte am Mittwoch einen schweren Unfall. Laut einem Bericht des Business Insider fiel ihm bei Bauarbeiten an einem Haus ein Dachbalken auf den Kopf. Dabei soll er das Bewusstsein verloren haben. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber aus dem Norden Brandenburgs in eine Berliner Klinik. Wie der RBB am Freitagnachmittag berichtet, soll es Dahmen „den Umständen entsprechend“ gut gehen. Dabei beruft sich der Sender auf Angaben des zuständigen Bundestagsbüros.

Dahmen ist selbst Mediziner, arbeitete in der Vergangenheit als Ärztlicher Leiter eines Luftrettungszentrums in Westdeutschland und war zeitweise zudem als Oberarzt beschäftigt. Im Jahr 2020 gelang ihm als Politiker der Grünen der Sprung in den Bundestag. Inzwischen ist er der gesundheitliche Sprecher der Fraktion im Bundestag.