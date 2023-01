Gründer von Kryptobörse FTX hält sich für unschuldig Sam Bankman-Fried galt als Krypto-Wunderkind. Noch vor wenigen Monaten zierte der FTX-Gründer die Titelseiten von US-Wirtschaftsblättern. Nun sitzt er auf der Anklagebank. dpa

Ex-FTX-Geschäftsführer Sam Bankman-Fried verlässt das Bundesgericht in Manhattan. AFP/Ed Jones

New York -Der wegen Betrugs, Geldwäsche und anderer Straftaten angeklagte Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat wie erwartet auf nicht schuldig plädiert. Bei einer Anhörung in New York setzte der zuständige Richter Lewis Kaplan den Prozessbeginn laut US-Medien für den 2. Oktober 2023 an.