Grüne und Forscher wollen besseren Schutz der Oder Im vergangenen Sommer lösten hohe Salzbelastungen und das Gift einer Alge ein großes Fischsterben in der Oder aus. Forscher warnen, dass sich die Umweltkatas... dpa

ARCHIV - Ein toter Blei liegt am frühen Morgen im flachen Wasser der Oder. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Frankfurt (Oder)/Berlin -Umweltpolitiker der Grünen und Wissenschaftler dringen nach dem massiven Fischsterben in der Oder auf einen besseren Schutz des Grenzflusses. Bei einer deutsch-polnischen Oder-Konferenz am Montag in Frankfurt (Oder) befassen sich unter anderem Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und zahlreiche Experten mit den Folgen der Umweltkatastrophe im vergangenen August. Es gibt die Befürchtung, dass mit steigenden Temperaturen und niedrigem Wasserstand die Gefahr für ein erneutes Fischsterben wächst.