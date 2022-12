Grünes Gewölbe: Beweismittelsuche in Berlin beendet Wonach haben die Taucher der Polizei in einem Berliner Kanal gesucht und was haben sie gefunden? Im Hinblick auf die Hauptverhandlung im Januar halten sich d... dpa

Dresden/Berlin (dpa) -Im Fall des Juwelendiebstahls aus dem Dresdner Grünen Gewölbe hat die Polizei ihre Suche nach Hinweisen in einem Berliner Kanal beendet. „Wir haben die Suche nun eingestellt“, sagte ein Sprecher der Polizei. Etwa 20 Taucher aus verschiedenen Bundesländern hatten am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag den Schifffahrtskanal am Kiehlufer im Bezirk Neukölln abgesucht. Kurz vor Weihnachten war ein Großteil der vor rund drei Jahren gestohlenen Schmuckstücke in Berlin sichergestellt worden.