Grünes Gewölbe-Prozess: Detailfragen bleiben weiter offen Nach Geständnissen mehrerer Angeklagter hoffen Gericht und Staatsanwaltschaft auf weitere Details zum Kunstdiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe.

Vor der Verhandlung im Prozess um den Juwelenraub im Grünen Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses. ivbild Jens Schlueter/AFP/POOL/dpa/Arch

Dresden -Bei der weiteren Befragung des ersten der geständigen Angeklagten im Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe sind viele Detailfragen der Staatsanwaltschaft unbeantwortet geblieben. So machte der 29-Jährige am Freitag keine Angaben, wo der verbliebene Schmuck aufbewahrt wurde. Er brauche Dritte nicht zu belasten, erklärten die Verteidiger des ältesten der sechs Beschuldigten. Auch dazu, wer das Fahrzeug am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 auf einem Berliner Polizeigelände in Brand setzte, machte er keine Angaben.