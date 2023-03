Grünes-Gewölbe-Prozess: Staatsanwalt verteidigt Deal Im Prozess wegen des Juwelendiebstahls aus dem Historischen Grünen Gewölbe am Dresdner Landgericht hat die Staatsanwaltschaft zu Beginn ihres Plädoyers den s... dpa

ARCHIV - Das Dresdner Landgericht. ld/dpa/Archivbild Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Dresden/Berlin -Im Prozess wegen des Juwelendiebstahls aus dem Historischen Grünen Gewölbe am Dresdner Landgericht hat die Staatsanwaltschaft zu Beginn ihres Plädoyers den sogenannten Deal für eine Wiedergewinnung der Beute gegen öffentliche Kritik verteidigt. „Wir hatten gute Gründe für die Entscheidung und ich würde mich wieder so entscheiden“, sagte Oberstaatsanwalt Christian Kohle am Freitag. Rechtlich sei sie sicher nicht falsch gewesen, ob sie das moralisch, prozesstaktisch, kriminalpolitisch war, wisse er nicht. Es sei allein darum gegangen, die in Aussicht stehende Rückgabe der Schmuckstücke angemessen zu berücksichtigen und einen Anreiz dafür zu schaffen.