Ein Mensch ist am Montag beim Baden in der Krummen Lanke in Berlin ertrunken. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers am Nachmittag zu dem See am Rande des Grunewalds im Stadtteil Zehlendorf gerufen worden.

Taucher des Deutschen Roten Kreuzes haben die Person, zu der es zunächst keine näheren Angaben gab, entdeckt und ans Ufer gebracht. Dort seien Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben. Die Polizei konnte am Abend noch keine Informationen zu dem Vorfall geben.