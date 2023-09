Gruppe stürmt Wohnung in Hellersdorf: Zwei Verletzte

Berlin -Eine Gruppe von Männern hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hellersdorf gestürmt und dabei zwei Menschen verletzt. Nach Polizeiangaben sprang ein 22-Jähriger am Samstag aus Angst vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock, weil er mit einem Baseballschläger attackiert worden sein soll. Polizisten hätten ihn mit einer Platzwunde am Kopf und vermutlich mit Knochenbrüchen an den Beinen aufgefunden. Ein 36 Jahre alter Mann sei ebenfalls vor den Angreifern geflüchtet und habe eine Schusswunde an der Schulter gehabt, hieß es am Sonntag. Beide Männer seien ins Krankenhaus gekommen.

Die Hintergründe für die Tat seien noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen sollen am Samstag gegen 17.30 Uhr bis zu fünf Männer in die Wohnung gestürmt sein. Nachdem die Polizei informiert worden war, suchten Einsatzkräfte die Umgebung des Mehrfamilienhauses ab und stießen auf zwei Männer im Alter von 29 und 43 Jahren. Sie wurden festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, zu der Gruppe der Angreifer zu gehören.