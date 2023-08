Die Ukraine ist zum am stärksten verminten Land der Welt geworden, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem Interview mit dem britischen Guardian am Sonntag.

Resnikow forderte die Verbündeten auf, ihre Bemühungen zur Unterstützung des ukrainischen Entminungsprojekts zu beschleunigen.

„Hunderte von Kilometern Minenfelder, Millionen von Sprengkörpern, in einigen Teilen der Frontlinie bis zu fünf Minen pro Quadratmeter“, sagte Resnikow.

Die Konzentration von Minen in den von Russland besetzten Gebieten habe die Gegenoffensive der Ukraine verlangsamt und die Gebietsgewinne im Osten und Süden eingeschränkt. Einige der Minen, die das Land übersäen, seien zwar von den ukrainischen Streitkräften zum Schutz ihrer eigenen Verteidigungslinien gelegt worden, doch die große Mehrheit stamme aus Russland.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe sich darüber beklagt, dass Russland Millionen von Minen vor den ukrainischen Stellungen verlegen konnte, während die Ukraine auf westliche Waffenlieferungen warten und deshalb den Beginn der diesjährigen Gegenoffensive verzögern musste, schreibt der Guardian.

Verteidigungsminister Resnikow: „Minenkoalition“ für die Ukraine

Mitte Juli hatte der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anušauskas angekündigt, er wolle eine Koalition zusammenstellen, um die Ukraine bei der Minenräumung zu unterstützen. Eine „Minenkoalition“ für die Ukraine würde dazu beitragen, die Hilfe in Form von Ausbildung und Lieferung von Ausrüstung zur Minenräumung zu konsolidieren.



Resnikow bezeichnete dies als einen wichtigen Schritt: Es sei „unbedingt notwendig, die Ausbildung von Minenräumern zu erweitern und zu beschleunigen. Dies sollte schnell und systematisch erfolgen. Sie werden hier und jetzt gebraucht“, so der Verteidigungsminister.

Der Leiter des Ukraine-Programms der NGO The Halo Trust, die sich für die Minenräumung in Kriegsgebieten einsetzt, Pete Smith, bestätigte gegenüber dem Guardian, eine Dichte an Minenfeldern wie derzeit in der Ukraine sei in der modernen Geschichte noch nie vorgekommen: „Was wir erleben, ist die schwerste Verseuchung mit Landminen und nicht explodierten Kampfmitteln, die es in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat“, sagte Smith.