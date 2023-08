„Guglhupfgeschwader“: Wirbel um Lottoschein

München -Kugelhagel in Niederkaltenkirchen: In der Krimikomödie „Guglhupfgeschwader“ kracht es gewaltig. Erst im Lotto-Laden von Otto, später auf dem Hof von Franz Eberhofer, der mit seinen Ermittlungen einer kriminellen Bande in die Quere gekommen ist. Dann ist da noch die Sache mit dem verschwundenen Lottoschein, der Millionen wert sein könnte.

Zum achten Mal spielt Sebastian Bezzel den eigenbrötlerischen Dorfpolizisten, an der Seite von Lisa Maria Potthoff, Simon Schwarz, Eisi Gulp, Stephan Zinner oder Enzi Fuchs. Der Krimi läuft am Montag um 20.15 Uhr beim ARD-Sommerkino im Ersten. Gedreht wurde die Verfilmung eines Romans von Rita Falk in München und Umgebung, Tschechien und natürlich in Niederbayern.

Allerlei an der Backe

Eberhofer könnte sich diesmal eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun.

Neu im eingeschworenen Eberhofer-Team ist die Österreicherin Stefanie Reinsperger, die seit 2017 am Berliner Ensemble engagiert ist. Das deutsche Fernsehpublikum kennt sie unter anderem als Dortmunder „Tatort“-Hauptkommissarin Rosa Herzog. In der Krimikomödie ist sie die neue Freundin des Kaufhausdetektivs Rudi Birkenberger (Simon Schwarz), sehr zum Missfallen Eberhofers, möchte der doch seinen besten Freund am liebsten selbst herumkommandieren können. Auch mit seiner Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) hat Eberhofer mal wieder Stress, nicht zuletzt, weil er sich als Vater des kleinen Paul nicht gerade als sehr zuverlässig erweist.

Frauen-Power

Reinsperger wurde für ihre Leistungen auf der Bühne und im Film unter anderem mit dem Romy-Award und dem Nestroy-Nachwuchspreis gewürdigt. Mit ihrem frischen und sehr pointierten Spiel bringt sie eine neue Facette hinein. Als Theresa nimmt sie sich beflissen und energisch des Dauerpechvogels Rudi an - und setzt ebenso wie Susi den Macho-Allüren Eberhofers hartnäckigen Widerstand entgegen. Unter ihrem Einfluss gewinnt auch der sonst eher blasse Rudi an Konturen.

Ed Herzog inszeniert wie immer souverän. Der rund anderthalb Stunden lange Film ist amüsant, gewohnt derb und hat auch ein paar leise Momente, etwa wenn Eberhofer seinem verstorbenen Hund Ludwig nachtrauert, an dessen Stelle nun Hinkelotta treten soll. Dazu gibt es jede Menge Sprüche, die nicht immer politisch korrekt sind, die aber von den Frauen gekonnt abgeschmettert werden.

Spaß an der Übertreibung

So manches treibt der Film auf die Spitze, etwa wenn der Klempner Flötzinger (Daniel Christensen) davon träumt, was er mit einem Millionen-Lotto-Gewinn anstellen könnte. Einen Flötz-Tower mit 17 Stockwerken errichten? Niederkaltenkirchen in Flötzville umbenennen? Herzog gelingt die Gratwanderung, den Streifen bei aller Übertreibung nicht ins Klamaukige abgleiten zu lassen. Stattdessen können sich die Zuschauer in den gewohnten Figuren wiederfinden.

Und der Nachschub an neuen Stoffen ist gesichert - vorerst. Elf Krimis über Eberhofer hat Rita Falk schon veröffentlicht, der zwölfte Roman ist in Arbeit. Und danach? Das ließ Falk offen, als sie der „Süddeutschen Zeitung“ Mitte Juni gestand: „Inzwischen habe ich alle Motive durch, alle Tatwaffen verwendet. Da wird das Eis langsam dünn“.