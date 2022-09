Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD hat für ihren Wahlkampf Gummitiere herstellen lassen und verteilt diese überall im Bundesland. Die Gummibärchen sollten offenbar die Form des Parteilogos haben - also ein Pfeil, der nach rechts oben geht. Allerdings ging das offenbar etwas daneben, denn viele Twitter-Nutzer sehen in den Gummipfeilen kleine Penisse.

Der Spott lässt nicht lange auf sich warten. „Ich kann nicht aufhören zu lachen“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Andere posten lachende Memes und freuen sich. Wie t-online berichtet, sollen wohl auch AfD-Mitglieder mit den Merchandise-Artikeln unzufrieden sein. Ein Sprecher der Bundespartei teilte auf Nachfrage des Nachrichtenportals mit: „Der rote Pfeil des AfD-Logos, in den Journalisten „offenbar etwas anderes“ hineininterpretierten, sei ein ‚süß schmeckendes Werbemittel für den Wahlkampf in Niedersachsen‘“.