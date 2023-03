Gutachten: Amokläufer von Hamburg war „religiöser Fanatiker“

Philipp F. erschoss in einem Saal der Zeugen Jehovas acht Menschen. Ein polizeiliches Gutachten gibt nun Einblicke in seine möglichen Motive.

Blumen sind an dem Gebäude niedergelegt an dem der 35 Jahre alte Philipp F. in Hamburg-Alsterdorf sieben Menschen erschossen hat, darunter ein ungeborenes Kind. Axel Heimken/dpa

Der Mann, der in Hamburg in einem Saal der Zeugen Jehovas mehrere Menschen erschoss, hat dies offenbar aus religiösen Gründen getan. Dies geht aus einem polizeilichen Gutachten des Extremismusforschers Peter Neumann hervor, über das der Spiegel berichtet.

Am Abend des 9. März drang Philipp F. in einen Saal der Zeugen Jehovas in Hamburg ein und erschoss dort sieben Menschen und anschließend sich selbst.

Keine Hinweise auf Amoklauf in Hamburg

Grundlage des Gutachtens ist das 300-seitige Buch von Philipp F. mit dem Titel „Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und den Satan“. Laut Neumann ist „Hass auf christliche Religionsgemeinschaften“ das „plausibelste Motiv“ für die Tat. Er bezeichnet F. als „religiösen Fanatiker“. In dem Pamphlet fänden sich zudem antidemokratische Züge, jedoch keine Verbindungen zum Rechtsextremismus. F. bewarb es selbst als „neues Standardwerk neben Bibel und Koran“.

F. lehnte demnach die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Gleichstellung von Homosexuellen ab. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin lobte er. Auch auf Adolf Hitler kommt er zu sprechen, der Holocaust sei ein „himmlischer Akt“ gewesen.

In dem Pamphlet hätte sich kein Hinweis gefunden, dass Philipp F. ein Attentat begehen wollte, so Neumann weiter. „Ohne die Ereignisse zu kennen, würde man nicht darauf kommen, dass er Zeugen Jehovas töten will“, heißt es in den Gutachten.