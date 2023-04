Gute Bedingungen für Osterfeuer - Abstand zum Wald halten An vielen Orten in Brandenburg laden in diesen Tagen die traditionellen Osterfeuer zum Verweilen ein. Zahlreiche Gemeinden haben die Feuer angemeldet, darunt... dpa

ARCHIV - In Trechwitz brennt ein nachgebauter griechischer Tempel bei einem Osterfeuer. Cevin Dettlaff/dpa/Archivbild

Cottbus -An vielen Orten in Brandenburg laden in diesen Tagen die traditionellen Osterfeuer zum Verweilen ein. Zahlreiche Gemeinden haben die Feuer angemeldet, darunter in Orten im Spreewald, Märkisch-Oderland, in der Uckermark und Ostprignitz-Ruppin. Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, sieht gute Ausgangsbedingungen für diesen Brauch zum Osterfest. Das kühle Wetter spiele mit und es gebe keine besondere Waldbrandgefahrenlage, sagte er am Freitag. Gleichzeitig warnte Engel, den Abstand zwischen Feuer und Waldgebieten von 50 Meter einzuhalten.