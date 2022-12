Gute Vorsätze für 2023: Weniger Stress und mehr Sparsamkeit Gestresstsein, Geld verprassen, zu oft am Handy hängen: Das wollen viele Deutsche laut einer Umfrage im neuen Jahr nicht mehr. Psychologin Stefanie Stahl gib... dpa

Was bringt das Jahr 2023? Lars Klemmer/dpa

Hamburg -Weniger Stress - dieser Wunsch für das neue Jahr ist laut einer Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit so verbreitet wie noch nie. 67 Prozent der Befragten gaben an, sie wollten 2023 Stress vermeiden oder abbauen. In den ebenfalls repräsentativen Umfragen der Vorjahre seit 2011 hatte dieser Wert um die 60 Prozent geschwankt.