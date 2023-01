Guter Vorsatz: Mann läuft 365 Marathons in einem Jahr

Am Ziel: Gary McKee stößt auf sein Durchhaltevermögen an.

Am Ziel: Gary McKee stößt auf sein Durchhaltevermögen an. Twitter/zVg/Amy Caddy

In den letzten Stunden des zu Ende gegangenen Jahres hat ein Brite den Vorsatz erfüllt, den er sich für 2022 gesetzt hatte: 365 Marathons in ebenso vielen Tagen zu laufen, um eine Million Pfund für eine Krebs-Stiftung zu sammeln. Der 53-jährige Gary McKee absolvierte am Samstag bei Regenwetter nahe seinem Wohnort Cleator Moor in Nordwest-England seinen 365. Marathon des Jahres, bejubelt von einer Schar von Fans.

Wenige Stunden später erreichte er dann auch sein Spendenziel; am Silvesterabend hatte er die Summe von einer Million Pfund (1,13 Millionen Euro) für die Stiftung Macmillan Cancer Support zusammen. „WOW“, kommentierte McKee auf Twitter.

Gary McKee auf dem Kilimandscharo

Es war nicht die erste derartige Aktion des Briten zugunsten wohltätiger Organisationen – zum Spendensammeln erstieg er bereits den Kilimandscharo und überflog Brasilien. 2017 lief er 100 Marathons in 100 Tagen, 2021 dann 110 Marathons in 110 Tagen – und kam dabei offenbar auf den Geschmack.

Bei seinen täglichen Marathons im Jahr 2022 legte McKee insgesamt 15.330 Kilometer zurück und verschliss dabei 22 Paar Laufschuhe. Auf der Website runnersworld.com erklärte er, er sei nicht daran interessiert, seine Leistung als Rekord anerkennen zu lassen: „Was zählt, sind nicht Rekorde, sondern Menschen zu helfen.“