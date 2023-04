Güterzug-Lok entgleist: Strecke bis Donnerstag gesperrt Nach der Entgleisung einer Güterzug-Lok zwischen Hennigsdorf und Kremmen (Oberhavel) bleibt die Strecke wegen Reparaturarbeiten voraussichtlich noch bis zum ... dpa

Hennigsdorf -Nach der Entgleisung einer Güterzug-Lok zwischen Hennigsdorf und Kremmen (Oberhavel) bleibt die Strecke wegen Reparaturarbeiten voraussichtlich noch bis zum Betriebsschluss am Donnerstag gesperrt. Eine Weiche und die Schwellen seien bei dem Unfall stark beschädigt worden und müssten ausgetauscht werden, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. Von der Streckensperrung betroffen sind die Linien RB55 und RE6 in beiden Richtungen. Zwischen Hennigsdorf und Kremmen pendeln im Ersatzverkehr Busse ohne Halt an den Unterwegsbahnhöfen.