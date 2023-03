Gwyneth Paltrow nach Skiunfall in Zivilklage vor Gericht Sieben Jahre nach einem Skiunfall steht Gwyneth Paltrow vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, den Unfall verursacht zu haben. Sie bestreitet das und reicht eine... dpa

Park City -US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (50, „Shakespeare in Love“, „Avengers: Endgame“) muss sich nach einem Skiunfall in einem zivilrechtlichen Verfahren vor Gericht verantworten. Der Hollywood-Star war beim Prozessauftakt in dem Wintersportort Park City (US-Staat Utah) zugegen.