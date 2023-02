Belästigung im Fitnessstudio: Frauen zeichnen heimlich lüsterne Männer auf

Zwei Frauen trainieren in einem Fitnessstudio.

Zwei Frauen trainieren in einem Fitnessstudio. Marco Govel/imago

Männliche Blicke und Gesten sind für Frauen in einem Fitnessstudio oft mehr als lästig. Auf Tiktok werden nun sogenannte „gym weirdos“ unter dem gleichnamigen Hashtag öffentlich an den Pranger gestellt. Bei den Männern handelt es sich um „komische Typen“, die den Körper der Frauen beispielsweise zu genau unter die Lupe nehmen, grapschen oder auch hemmungslos flirten.

Handschlag im Fitnessstudio: Offensichtlicher Flirt-Versuch scheitert kläglich

Tiktok-Nutzerin „kylensuttner“ hatte bei einer Trainingsrunde eine Begegnung der besonderen Art. Mitten in ihren Sportprogramm an einem Gerät kam ein Mann auf sie zu und fragte, ob sie ein Gerät in der Nähe benutzen wollen würde. Als sie dies verneinte, stellte er sich förmlich vor, gab ihr die Hand und ging wieder. Davon war die Sportlerin sichtlich irritiert und lud die Aufnahmen auf der Videoplattform hoch.

Lüsterne Blicke: Mann starrt junge Frau mit offenen Mund an

Die Tiktok-Nutzerin „fit_with_heidi“ hatte offensichtlich bei einem Besuch im Sportstudio mit einem ausdauernden Gaffer zu kämpfen. Wie auf der Aufnahme zu erkennen ist, schielt der Mann immer wieder auf die junge Frau, ohne dabei am Gerät zu trainieren. Als die Nutzerin den Mann konfrontiert, sagt er, er würde sich nur etwas umgucken.

Ungefragte Hilfestellung oder sexuelle Belästigung? Frau wird einfach berührt

Einen besonders heftigen Fall veröffentlichte die Nutzerin „itsikramee“. Ihren Angaben nach berührte sie ein fremder Mann ohne Vorwarnung im Vorbeigehen am Rücken. In den Kommentaren unter dem Video stellte sie klar: „Ich kenne diesen Typen nicht. Er sagte mir, ich solle mich nicht vorlehnen!“

Die gezeigten Fälle in den sozialen Medien sind offenbar kein Einzelfall. Eine Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass sich 76 Prozent der Frauen beim Training in der Öffentlichkeit unwohl fühlen, weil sie belästigt werden. In einer weiteren Umfrage von Run Repeat berichteten 56 Prozent der Frauen, während ihres Trainings belästigt worden zu sein. Über 90 Prozent der Fälle wurden nicht angezeigt.