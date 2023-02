Haakon und Mette-Marit planen gemeinsame Geburtstagsparty Beide begehen im Sommer ihren runden Geburtstag. Ihren jeweils 50. will das Ehepaar an seinem Hochzeitstag mit einer gemeinsamen „Hinterhofparty“ am Osloer S... dpa

ARCHIV - Haakon, Kronprinz von Norwegen, und Kronprinzessin Mette-Marit planen in diesem Jahr eine gemeinsame Geburtstagsparty im Sommer. Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Oslo -Der norwegische Kronprinz Haakon und seine Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit feiern ihre anstehenden 50. Geburtstage in diesem Sommer mit einem gemeinsamen Fest. An ihrem Hochzeitstag - dem 25. August - veranstalten die beiden eine „Hinterhofparty“ am Osloer Schloss, zu dem Gäste aus ganz Norwegen eingeladen werden sollen. Das ging am Donnerstag aus einer Mitteilung des Königshauses hervor.