Habeck erfuhr am Vorabend des Krieges: „Heute Nacht wird es passieren“ Unmittelbar vor der russischen Invasion habe den Wirtschaftsminister ein Dossier der US-Botschaft erreicht. Es sei klar gewesen: „Der Krieg steht bevor“. dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Mike Schmidt/imago

Berlin -Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ist schon am Vorabend des russischen Überfalls auf die Ukraine von der US-Botschaft in Berlin über die unmittelbar bevorstehende Invasion informiert worden. Am frühen Abend habe er im Ministerium Besuch aus der US-Botschaft bekommen, sagte der Grünen-Politiker dem Stern.