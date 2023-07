Haftbefehl gegen 29-Jährigen wegen zehnfacher Brandstiftung

Weil er für zehn Brandstiftungen in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) verantwortlich sein soll, ist gegen einen 29-Jährigen ein Haftbefehl erlassen worden....

Fürstenwalde -Weil er für zehn Brandstiftungen in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) verantwortlich sein soll, ist gegen einen 29-Jährigen ein Haftbefehl erlassen worden. Wie die Brandenburger Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag mitteilten, wurde wegen mehrerer Brände in den vergangenen zwölf Monaten ermittelt. Dabei seien unter anderem sechs Autos, Mülltonnen, Häuserfassaden sowie die Innenbereiche eines Mehrfamilienhauses und eines Supermarktes beschädigt worden.

Mitte vergangener Woche habe es laut Polizei und Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung bei dem 29-Jährigen auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses gegeben. Dabei seien Beweismittel gefunden und sichergestellt worden. Bei einer Vernehmung habe der Tatverdächtige angegeben, für zehn Brandstiftungen in Fürstenwalde verantwortlich zu sein. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.