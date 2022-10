Häftling in Berlin tot in Gefängniszelle gefunden Ein 29-Jähriger ist im Berliner Gefängnis Plötzensee tot in seiner Zelle gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen gehe die Senatsjustizverwaltung von einem... dpa

Eine Mauer und ein Drahtzaun eines Gefängnisses. Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein 29-Jähriger ist im Berliner Gefängnis Plötzensee tot in seiner Zelle gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen gehe die Senatsjustizverwaltung von einem Suizid in der Nacht zum Freitag aus, sagte eine Sprecherin am Samstag. Es liefen aber noch Untersuchungen, um die Hintergründe zu beleuchten. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.