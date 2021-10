Kitzbühel - Bei den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel wird in der neuen Saison im alpinen Ski-Weltcup ein Rekord-Preisgeld von insgesamt einer Million Euro ausgezahlt. Die Sieger in zwei Abfahrten und einem Slalom vom 21. bis 23. Januar 2022 erhalten jeweils 100.000 Euro.

„Erstmals in der Geschichte des Weltcups“ werde zudem „Preisgeld bis zum 45. Rang in der Abfahrt ausbezahlt“, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter weiter. Das bisher höchste Preisgeld in Kitzbühel betrug 725.000 Euro im Jahr 2020.

Im vergangenen Jahr hatte der Schweizer Beat Feuz das Abfahrtrennen in Kitzbühel gewonnen. Der Slalom und die Kombination sind ausgefallen.