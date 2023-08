Hai-Alarm auf Mallorca: Rettungsschwimmer rufen Badegäste aus dem Wasser

Ein „Hai-Alarm“ hat am Donnerstagmorgen am Strand von Palma auf Mallorca für Aufregung gesorgt. Wie die Zeitung Última Hora berichtet, versammelten sich zahlreiche Urlauber am Wasser, weil ein Tier mit Dreiecksflosse im flachen Wasser vor dem Strand hin und her schwamm. Die Rettungsschwimmer beorderten die Badegäste demnach gegen 10 Uhr aus dem Wasser zurück an den Strand. Einige mussten mehrfach aufgefordert werden, das Wasser zu verlassen.

Die Rettungsschwimmer konnten nicht ausschließen, dass es sich um einen Blauhai handelte. Die Tiere pflanzen sich im Mittelmeer rund um die Balearen fort. Häufig kommen sie auch nah an die Küste heran, allerdings eher im Winter als im Sommer – die Raubfische mögen Wassertemperaturen zwischen sieben und 15 Grad.

Wahrscheinlich war der Hai vor Palma doch nur ein Delfin

Laut Última Hora hielt sich das Tier nur für kurze Zeit am Ufer auf und kehrte nach wenigen Minuten in tiefere Gewässer zurück. Schnell wurde auch die Vermutung, es könne sich um einen Blauhai gehandelt haben, verworfen. Die Mallorca Zeitung zitiert den Rettungsschwimmer Cristian Melogno, der zur fraglichen Zeit am Strand von Palma im Einsatz war. Melogno sagte der Zeitung: „Ich würde fast sicher sagen, dass es ein Delfin war. Vor allem nach der Art und Weise zu urteilen, wie er sich bewegt hat und vor dem Strand herumgeschwommen ist.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In den vergangenen Monaten haben sich Berichte gemehrt, nach denen Haie und Delfine in Küstennähe gesichtet wurden. Gefährlich scheinen die Blauhaie für Menschen aber nicht zu sein, Berichte über Angriffe auf den Balearen gibt es nicht. Viel mehr auf Menschen abgesehen haben es dagegen anscheinend andere Meeresbewohner vor den Küsten der Insel: An mehreren Stränden Mallorcas klagen Badegäste über Fische, die sie in Beine und Füße zwicken.