Halbinsel Krim: Güterzug entgleist, Berichte über Explosion

Auf der Halbinsel Krim entgleiste am Donnerstagmorgen ein Güterzug. Eine Explosion, über die am Donnerstag berichtet wird, hat wohl damit zu tun.

Bei Sewastopol gab es am Morgen eine Explosion.

Bei Sewastopol gab es am Morgen eine Explosion. AP

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist russischen Angaben zufolge ein mit Getreide beladener Güterzug entgleist. „In der Region Simferopol sind mit Getreide beladene Waggons entgleist“, erklärte der Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. In einer Erklärung der örtlichen Eisenbahngesellschaft hieß es, der Vorfall sei das Ergebnis von „Einwirkungen von außen“. Opfer gab es den Angaben zufolge keine.

Russland hat die Krim 2014 annektiert. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine vor mehr als einem Jahr hat es auf der Halbinsel immer wieder Sabotageakte gegen die russische Armee gegeben. Diese gelten unter anderem Militärstützpunkten oder auch für die Truppenversorgung wichtigen Brücken. Mehrere mutmaßliche Beteiligte wurden deshalb bereits von den von Moskau eingesetzten Gerichten der Krim zu langen Haftstrafen verurteilt.

Zudem hat es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Berichte über Sabotageakte auf Eisenbahnstrecken in Russland gegeben. Moskau macht die Ukraine für die Angriffe verantwortlich, Kiew weist dies zurück. Am Donnerstagmorgen gab es Berichte über Explosionen. Ein Zusammenhang ist nicht ausgeschlossen.