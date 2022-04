In Berlin findet am Sonntag, 3. April, der Generali-Halbmarathon statt. Es ist der größte Halbmarathon in Deutschland mit rund 30.000 Teilnehmern – darunter sowohl Profis als auch Hobbyläufer. Der Startbereich befindet sich auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. In der Umgebung kommt es bereits ab Freitag zu Sperrungen, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilt. Die Straße des 17. Juni ist demnach ab 12 Uhr in beiden Richtungen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Behrenstraße gesperrt. Weitere Sperrungen folgen.

Alle Sperrungen im Überblick: Ab Freitag, 12 Uhr: Vollsperrung Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor.

Ab Freitag, 18 Uhr: Vollsperrung Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor; Vollsperrung Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich); Vollsperrung Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee.

Ab Sonntag, 7 Uhr: Vollsperrung Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße.

Am Sonntag, den 03.04.2022, kommt es aufgrund des 41. Berliner #Halbmarathon​s zu umfangreichen #Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Die Straße des 17. Juni in Tiergarten wird bereits am Freitag, 12:00 Uhr, gesperrt. Wenn möglich S+U Bahn nutzen.

➡️https://t.co/n50NmzfKND pic.twitter.com/Fwry3mi0gI — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 30, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Berliner Halbmarathon 2022 startet am Sonntag um 9.30 Uhr mit dem Rennen der Inlineskater. Etwa 25 Minuten später gehen die Rollstuhlfahrer an den Start. Ab 10.05 Uhr beginnen die Läuferinnen und Läufer ihr Rennen in vier Startwellen.

Zuschauer gelangen nur in die Bereiche Start und Ziel, wenn sie einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung oder Genesung vorzeigen können. Eine FFP2-Maskenpflicht gilt sowohl auf der Halbmarathon-Expo und auf dem Event-Gelände als auch im Start-Ziel-Bereich.