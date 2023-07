Halbschwester im BVG-Bus lebensgefährlich verletzt: Mann soll in Psychiatrie

Ein Mann stach am Nauener Platz in einem BVG-Bus auf seine Halbschwester ein. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er psychisch krank und schuldunfähig ist.

In einem BVG-Bus ereignete sich am 4. April eine schwere Messerattacke. Jörg Carstensen/dpa

Ein 40 oder 41 Jahre alter Mann soll in Berlin-Gesundbrunnen in einem BVG-Bus am 4. April seine Halbschwester im Beisein ihrer beiden Töchter mit dem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nun eine Antragsschrift im Sicherungsverfahren vor dem Landgericht Berlin eingereicht. Dem Mann werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Am späten Nachmittag des Tattages soll der Mann auf Höhe der Haltestelle des BVG-Linienbusses 327 am Nauener Platz im Vorbeigehen mehrmals auf seine 33 Jahre alte Halbschwester eingestochen haben. Sie wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Anschließend soll er den Bus fluchtartig verlassen haben. Da Anhaltspunkte für eine schwere psychische Erkrankung des Beschuldigten vorliegen, aufgrund derer seine Schuldfähigkeit aufgehoben sein könnte, strebt die Staatsanwaltschaft mit der Antragsschrift die dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.