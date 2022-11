Halensee: Autofahrerin fährt betagte Fußgängerin an – schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Halensee schwer verletzt worden. Die 75-Jährige wurde von einer Autofahrerin angefahren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 42-Jährige gegen 18.20 Uhr mit ihrem Wagen den Kurfürstendamm in Richtung Nestorstraße. Nach Angaben von Zeugen suchte die Autofahrerin offenbar einen Parkplatz. Nachdem sie an einer freien Lücke auf dem Mittelstreifen vorbeigefahren war, bremste sie und fuhr rückwärts. Laut Zeugen soll die Fahrerin dabei langsam gefahren sein. Die 42-Jährige erfasste dann mit dem Wagen die 75 Jahre alte Passantin, die vom Mittelstreifen aus den Kurfürstendamm betreten hatte.

In der Folge stürzte die Seniorin auf die Fahrbahn, erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und klagte über Schmerzen in den Beinen. Sanitäter brachten die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Kurfürstendamm ab der Joachim-Friedrich-Straße bis zur Nestorstraße für etwa 15 Minuten gesperrt. Die Buslinien M19 und M29 waren von der Sperrung betroffen. Die Ermittlungen dauern an.