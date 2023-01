Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine stirbt bei Lawinenunglück Smaine war auf einer Skitour unterwegs, als auf einem 2100 Meter hohen Berghang eine Lawine abging. Er konnte nur noch tot geborgen werden. dpa

Kyle Smaine kam bei einem tragischen Unfall ums Leben. Darko Bandic/AP

Tokio -Der Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Wie US-Medien unter Berufung auf seine Familie berichteten, wurden der 31-Jährige und ein weiterer Mann in der zentraljapanischen Präfektur Nagano von einem Such- und Rettungsteam ohne Lebenszeichen gefunden.