Halle: Kleintransporter-Fahrer fährt Letzte-Generation-Aktivisten mit Absicht an

In Halle rammte der Fahrer eines Kleintransporters einen Aktivisten offenbar mit Absicht. Der Vorfall erinnert an den Angriff eines Lkw-Fahrers am Mittwoch in Stralsund.

Bei einem Protest der Letzten Generation am Dienstag in Halle hat der Fahrer eines Kleintransporters einen Aktivisten offenbar mit Absicht angefahren. Das zeigt ein auf Twitter veröffentlichtes Video des sachsen-anhaltischen Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel (Grüne). Mehrere Aktivisten der Letzten Generation hatten am Nachmittag eine vielbefahrene Straße in der Großstadt in Sachsen-Anhalt blockiert. Danach zogen sie laut der Polizei in Halle langsam mit Transparenten die Straße entlang.

Das Video zeigt, wie der Kleintransporter mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Aktivisten zu fährt. Nach dem Zusammenstoß prallt der Aktivist zurück, stellt sich aber wieder hin. Danach stoppt der Fahrer, gibt dann aber wieder Gas und fährt weg. Der Mann geht dabei letztlich aus dem Weg. Die örtliche Polizei hat sowohl gegen den Aktivisten als auch gegen den Fahrer des Kleintransporters Ermittlungen aufgenommen. Laut Pressemitteilung wurde der Aktivist bei dem Angriff nicht verletzt.

Beim @AufstandLastGen in #Halle wurde gestern ein Mensch durch #motorisierteGewalt verletzt. Ein Fahrzeug als Waffe gegen friedlich Protestierende einzusetzen, ist absolut inakzeptabel. Ich hoffe, dass der Fahrer ermittelt & strafrechtlich belangt werden kann. #letzteGeneration pic.twitter.com/G3yNwJJbKK — Sebastian Striegel - @striegse@gruene.social (@StriegSe) July 12, 2023

Ähnlicher Angriff auf Aktivisten der Letzten Generation in Stralsund

Am Mittwoch hatte es in Stralsund bereits einen ähnlichen, aber schwerwiegenderen Vorfall mit einem Mitglied der Letzten Generation gegeben. Dort schob ein Lkw-Fahrer einen Letzte-Generation-Aktivisten mit seinem Fahrzeug etwa einen Meter vor sich her. Vorher hatte er ihn grob zur Seite geschubst und gezerrt. Der Aktivist rutschte aber wieder an seinen Platz. Einer anderen Klimademonstrantin hielt der Lkw-Fahrer drohend die Faust vors Gesicht, nachdem er auch sie geschubst hatte. Nachdem er den Aktivisten angefahren hatte, setzte der Lkw-Fahrer zurück und fuhr zwischen den Blockierenden hindurch weg.

Mitglieder der Letzten Generation blockieren immer wieder Straßen in deutschen Städten. Immer wieder gibt es auch Berichte über körperliche Gewalt gegenüber den Aktivisten – dass Auto- oder Lkw-Fahrer die Aktivisten mit ihren Fahrzeugen rammen, ist so jedoch noch nicht passiert. Die Letzte Generation hatte Anfang Juni bekannt gegeben, weniger Straßenblockaden und mehr gezielte Aktionen gegen Reiche durchführen zu wollen.