Halloween: Teenager terrorisieren bundesweit Polizisten und Anwohner

In der Halloween-Nacht wurden an mehreren Orten in Deutschland Menschen von Jugendlichen attackiert. Böller, Steine und Eier wurden geworfen.

Nachdem Jugendliche Eier und Böller gegen Häuser geworfen haben, ist die Polizei am Halloween-Abend mehrfach im mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim eingeschritten. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, zogen in Plate etwa 20 junge Leute abends durch die Straßen und verliehen ihrer Forderung nach Süßigkeiten mit rohen Eiern und Toilettenpapier an Hausfassaden Nachdruck. Die Polizei nahm Personalien von 14 Kindern und Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren auf und erteilte Platzverbote. Die Teenager sollen auch mit Feuerwerkskörpern geworfen haben.

Auch in Redefin sollen Jugendliche Böller gezündet haben. In Dabel riefen Anwohner nach Klingelstreichen die Polizei, die Jugendliche einer ausgeuferten Halloween-Party gespielt haben sollen.

Polizei bestätigt Angriff in Berlin-Gesundbrunnen noch nicht

In Berlin sollen am Halloween-Abend und in der Nacht Polizisten mit Eiern, Böllern und Flaschen attackiert worden. Der Angriff soll sich laut einem B.Z.-Bericht um 20 Uhr in der Badstraße und Brunnenstraße in Berlin-Gesundbrunnen ereignet haben. Auch in Schöneberg soll es im Bereich der Pallasstraße zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Polizei Berlin konnte die Vorfälle auf Anfrage der Berliner Zeitung noch nicht bestätigen.

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) haben 20 Jugendliche am Halloween-Abend Anwohner mit Lärm, Eierwürfen und Feuer belästigt und nach Angaben der Polizei terrorisiert. Als Beamte eintrafen, seien auch sie mit Eiern und Steinen beworfen worden, zudem seien eine Matratze und eine Mülltonne angesteckt worden. Die teilweise vermummten Jugendlichen flohen in unterschiedliche Richtungen. Trotzdem habe die Polizei die Personalien einiger Beteiligter feststellen können. Die kleineren Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt worden sei niemand.