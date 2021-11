Berlin - Das Halloween-Fieber in der Hauptstadt sorgt auch in den sozialen Netzwerken für Vergnügen. So hat beispielsweise die Seite Märkisches Viertel auf ihrem Facebook-Account ein Video verbreitet, in dem ein Mensch in einem Dinosaurier-Kostüm zu sehen ist. Der offenbar als Tyrannosaurus Rex verkleidete Halloween-Fan zog demnach nachts in Begleitung einer weiteren Person durch die Siedlung. Dabei watschelt „der Dinosaurier“ und wackelt mit dem Schwanz, so als würde er eigens dem Macher des Videos eine Showeinlage bieten wollen. Facebook-Nutzer reagieren amüsiert.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz Offenbar an Halloween wurde dieser Mensch im Dinosaurier-Kostüm in Berlin gesichtet. Facebook/Privat

Dinosaurier-Kostüme sind beliebt: Zumindest geht dies aus den aktuellen Frightgeist Trends von Google hervor. Demnach steht die Dinosaurier-Maskerade auf Platz drei der meistgesuchten Kostüm-Begriffe in den USA. Auf Platz zwei landeten Hasen-Kostüme, auf Platz eins Verkleidungen für Hexen.

Wie blutrünstig waren Dinosaurier wirklich?

Für die Beliebtheit von Dinosaurier-Kostümen sprechen auch die Facebook-Kommentare unter dem genannten Video. Einige Nutzer weisen darauf hin, dass dieses „Urviech“ auch in anderen Ortsteilen gesichtet worden sei – beispielsweise in Rosenthal oder in Wilhelmsruh.

Dinosaurier werden immer wieder als Trend-Tiere gehandelt. Die ausgestorbenen Riesen gelten bisweilen sogar als „die neuen Einhörner“. Dabei fällt auf: Dinosaurier werden in der Popkultur sowohl verniedlicht als auch oftmals gefährlicher dargestellt als sie tatsächlich waren. So fanden Wissenschaftler bereits vor einigen Jahren heraus, dass Raubsaurier nicht unbedingt blutrünstiger waren als heutige Raubtiere.