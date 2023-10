Halloween heute in Berlin: Ein paar letzte Tipps

„Süßes, sonst gibt's Saures“: Heute ist es wieder so weit. Kinder ziehen auch dieses Halloween wieder durch die Nachbarschaften in Berlin und sammeln Süßigkeiten.



Doch nicht nur sie feiern das schaurige Fest. Auch die Eltern machen mit, feiern oder begleiten ihre Kleinen beim Umherziehen um die Häuser.

Hier kann man in Berlin noch Halloween-Schminke kaufen

Wie jedes Halloween geht es wieder ums Verkleiden. Ob beim Süßigkeiten-Sammeln oder andernorts: Das Kostüm muss sitzen. Wer mit den Trends gehen will, könnte etwa als Wednesday Addams aus der gleichnamigen Serie verkleidet durch die Straßen ziehen. Auch Barbies und Kens wird man wohl häufiger zu sehen bekommen – wegen des Hypes um den „Barbie“-Film.

Abgehackte Hände und Clownsmasken gibt es hingegen im Zauberkönig Berlin. Die Klassiker bleiben weiter beliebt, wie Ladenchefin Karen German erzählt. Im 1884 gegründeten Neuköllner Geschäft für Zauber-, Scherz- und Verkleidungsartikel verkaufen sich Kontaktlinsen, Schminke und Kunstblut immer noch am besten – die kann man dann an Fasching noch verwenden.

Halloween-Party: Horrornächte im Filmpark Babelsberg

Im Filmpark Babelsberg gibt es wieder die Horrornächte für die ganz hartgesottenen Halloween-Fans. In verschiedenen Kulissen warten hier mehr als 150 kostümierte Schauspieler darauf, die Gäste zu erschrecken und sie zu jagen. Diese setzen sich aus erfahrenen „Altmonstern“ und 80 neuen Schauspielern zusammen, wie eine Sprecherin des Filmparks sagt. Jährlich finden dafür Monster-Castings statt, bei denen in diesem Jahr fast alle Bewerber angenommen wurden. Wie die Filmpark Babelsberg auf der Webseite mitteilt, ist die Veranstaltung ausverkauft.

Warum feiern wir Halloween?

Halloween entstammt der keltischen Glaubenswelt: In der Nacht vor Allerheiligen sollen die Toten zwischen dem Diesseits und dem Jenseits wandeln. Der Brauch wurde von irischen Auswanderern mit in die USA genommen, später kam er von dort wieder nach Europa. In Deutschland wird Halloween seit einigen Jahren verstärkt gefeiert. Wer nicht wie die Kinder verkleidet an Haustüren klingeln und nach „Süßem oder Saurem“ fragen will, kann auch auf der Couch bleiben und Halloween-Filme gucken: Dieses Jahr vielleicht „The Nightmare Before Christmas“ von Regisseur Tim Burton - zum 30-jährigen Jubiläum des Films.

So bereitet sich die Berliner Polizei auf Halloween vor

Für die Berliner Polizei brachte die Halloween-Nacht in der Vergangenheit einige Arbeit. In einigen Vierteln bildeten sich größere Gruppen. Pyrotechnik krachte, Kinder und Jugendliche warfen Eier auf vorbeifahrende Autos. Die Polizei hatte ihre Präsenz erhöht, nachdem 2021 in der Halloween-Nacht vor allem junge Randalierer in mehreren Stadtteilen Böller, Flaschen und Eier auf Polizisten geworfen hatten. Auch Autos und ein Bus der BVG wurden attackiert.

Die Polizei berät nach eigenen Angaben derzeit noch, wie sie sich in diesem Jahr aufstellt. Dabei spielen auch jüngste Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt sowie die Krawalle zum Jahreswechsel eine Rolle. „Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres und aus der Silvesternacht sowie den jüngsten Ereignissen ist die Polizei Berlin entsprechend sensibilisiert“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit.