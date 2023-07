Haltung exotischer Tiere: Tierschützer für strengere Regeln

Potsdam -Der Landestierschutzverband fordert ein strengeres Vorgehen in Brandenburg gegen die private Haltung exotischer und gefährlicher Tiere. In anderen Bundesländern gebe es eine Gefahrtier-Verordnung, Brandenburg solle hier nachziehen, sagte der Verbandsvorsitzende Rico Lange der dpa.

Nach solchen Verordnungen ist das Halten bestimmter gefährlicher Tiere für private Zwecke nicht erlaubt, auch um die Bevölkerung zu schützen. Darunter fallen laut der Verordnung des Landes Berlin etwa Menschenaffen, große Raubkatzen, Panzerechsen, Giftschlangen, giftige Spinnen und Skorpione. Für manche Tierarten kann es Ausnahmegenehmigungen geben.

Die Debatte über die Haltung gefährlicher Raubtiere und den Umgang damit ist angesichts der Suche nach einer vermeintlichen Löwin in Kleinmachnow südlich von Berlin wieder entbrannt. Das Thema sei in der Politik angekommen, sagte Tierschützer Lange. „Da ist Bewegung drin.“ Nach Langes Meinung halten sich Privatleute exotische und gefährliche Tiere vor allem aus „Prestigegründen“. Eine artgerechte Haltung sei vielfach nicht möglich.

Nach Experten-Analysen und Laboruntersuchungen stellte sich in Kleinmachnow heraus, dass gar keine Löwin frei herumlief. Es handelte sich bei der Sichtung um ein Wildschwein.

Der Landestierschutzverband, dem zahlreiche Tierschutzvereine angehören, spricht sich auf Bundesebene auch für die Einführung einer Positivliste aus. Darauf dringt etwa Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Jedes Tier, das nicht auf der Positivliste steht, dürfte aus ihrer Sicht in der EU nicht mehr privat gehalten werden. Länder wie Frankreich, Belgien und die Niederlande haben bereits eine solche Regelung, andere Länder in der EU arbeiten daran. „Manche Menschen legen sich Tiere zu, die aus meiner Sicht in privaten Haushalten nichts zu suchen haben“, hatte Özdemir im Januar gesagt. Kritik an einer Positivliste war von Zoos gekommen.