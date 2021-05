Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben des von der islamistischen Hamas geführten Innenministeriums alle Polizeigebäude in dem Küstengebiet zerstört worden. Die Gebäude seien von Kampfflugzeugen beschossen worden, teilte ein Ministeriumssprecher am Mittwochmorgen mit. Im Westen von Gaza-Stadt waren Dutzende laute Explosionen zu hören.

Israels Armee teilte derweil mit, sie habe in der Nacht ein Gebäude beschossen, in dem sich hochrangige Mitglieder des militärischen Nachrichtendienstes der Hamas aufgehalten hätten. Zudem seien Häuser von wichtigen Hamas-Vertretern angegriffen worden.

Tote bei Raketenangriffen auf den Großraum Tel Aviv

Auf israelischer Seite wurden infolge der massiven Raketenangriffe von militanten Palästinensern mindestens drei Menschen getötet. Nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka starb am Dienstagabend eine Frau in der Stadt Rischon Lezion bei einem direkten Einschlag, bei einer zweiten Angriffswelle am frühen Mittwochmorgen wurden dann in Lod bei Tel Aviv eine Frau und ein Kind getötet. In Jehud, ebenfalls im Großraum Tel Aviv, sei ein Haus direkt getroffen worden.