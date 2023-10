Hamas-Angriff in Israel: Berliner Jugendgruppe auf Austauschreise betroffen

Eine Jugendgruppe aus Berlin-Pankow ist derzeit von den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel betroffen. Den Angaben der Organisatoren zufolge befinden sie sich in der israelischen Stadt Ashkelon, nur zehn Kilometer vom Gazastreifen entfernt. „Wir blicken mit großer Sorge nach Israel und unsere Partnerstadt Ashkelon, da sich derzeit eine Jugendgruppe aus Berlin-Pankow dort auf einer Austauschreise befindet“, teilte der Vorstand des Freundeskreises Berlin-Pankow –Ashkelon am Wochenende mit.

Der Organisator, der Sportjugendclub Prenzlauer Berg, teilte dem Verein außerdem mit, dass sich die Gruppe „zurzeit“ in Sicherheit befindet. „Wir hoffen auf ein möglichst schnelles Zurückdrängen der Hamas aus Israel und eine sichere und schnelle Wiederkehr der Pankower Jugendlichen“, so der Freundschaftsverein. Wie viele Jugendliche sich derzeit auf der Reise befinden, wurde nicht mitgeteilt.

Angriff der Hamas auf Israel: Verein appelliert an Bundesregierung

„Wir verurteilen den grausamen kriegerischen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas und stehen in Solidarität und tiefer Verbundenheit mit den Menschen in Israel“, teilte der Verein auch auf Facebook mit. Außerdem riefen sie die Bundesregierung „dazu auf, sich schnell und entschieden gegen den terroristischen Angriff der Hamas einzusetzen und fest an der Seite der Menschen in Israel zu stehen.“

„Als Freundeskreis der Städtepartnerschaft Pankow-Ashkelon sind wir den Menschen dort ganz besonders verbunden“, hieß es weiter in der Mitteilung. Seit 1994 besteht zwischen der 140.000-Einwohner-Stadt Ashkelon und dem Berliner Bezirk Pankow eine Städtepartnerschaft. Wie der Verein mitteilte, wurde noch vor wenigen Wochen im Rahmen des Austauschprogramms eine Delegation israelischer Jugendlicher in Pankow begrüßt. Gemeinsam feierten sie den Shabbat, den wöchentlichen Ruhetag und einer der wichtigsten Feiertage im Judentum.