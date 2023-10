Nach Recherchen der Berliner Zeitung befindet sich die Jugendgruppe aus Pankow, die bei einer Austauschreise in der israelischen Stadt Ashkelon von den terroristischen Angriffen der Hamas überrascht wurde, in Sicherheit. Die Jugendlichen haben Israel verlassen. Ob sie bereits in Berlin angekommen sind, ist noch unklar.

Auch die genaue Reiseroute wird aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Ein öffentliches Statement des Bezirksamtes Pankow oder des Organisators, dem Sportjugendclub Prenzlauer Berg, gibt es vorerst nicht.

Im Rahmen einer Städtepartnerschaft reiste die Jugendgruppe in die 140.000-Einwohner-Stadt, die nur rund zehn Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist. Seit 1994 besteht die Städtepartnerschaft zwischen dem Bezirk Pankow und der israelischen Stadt Ashkelon. Wie der Verein mitteilte, wurde noch vor wenigen Wochen im Rahmen des Austauschprogramms eine Delegation israelischer Jugendlicher in Pankow begrüßt. Gemeinsam feierten sie den Shabbat, den wöchentlichen Ruhetag und einer der wichtigsten Feiertage im Judentum.